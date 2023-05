Intersana feiert Neustart an der Messe mit vielen Besuchern

Rund 4000 Besucher haben sich am Wochenende auf der Messe Intersana in Augsburg die neuesten Gesundheitstrends angesehen.

Nach fünf Jahren Pause hat die Intersana am Wochenende einen Neustart hingelegt. Trotz Sonne und frühlingshaften Temperaturen kamen rund 4000 Besucher ins Augsburger Messezentrum, um sich über die neuesten Trends im Gesundheitswesen zu informieren.

Drei Tage lang war die Halle 5 eine Erlebniswelt mit den fünf Themenbereichen Medizin, Sport, Ernährung, Familie und Wohnen, in der sich alles um das gesundheitsbewusste Leben gedreht hat. Ob Live-Cooking-Area oder Boulderscheibe, Mitmachaktionen oder Fitnessfläche, Genuss-Garten oder Vortragsforum – die Besucher kamen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Die Gesundheitsmesse wurde erstmalig von der Messe Augsburg in enger Kooperation mit der Mediengruppe Pressedruck durchgeführt.

"Gesundheit ist zu einem Megatrend geworden"

„Gesundheit ist zu einem Megatrend des vergangenen Jahrzehnts geworden – das haben die letzten drei Tage bestätigt. Wir freuen uns, dass die Neuauflage der Intersana die Besucher begeistern konnte“, so Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg am Sonntag. Der Neustart der Intersana sei rundum gelungen. Gemeinsam mit den Partnern sei es möglich gewesen, die Intersana wieder zu einer starken Messe aufbauen.

Matthias Schmid, Prokurist bei der Mediengruppe Pressedruck, ergänzt: „Wir freuen uns über das positive Feedback der Besucherinnen und Besucher zum Neustart der Intersana." Rund 100 Aussteller waren vor Ort. Die nächste Intersana wird im Mai 2024 stattfinden. (AZ)