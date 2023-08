Junger Mann leistet Widerstand gegen Augsburger Polizeibeamte

Bei einer Fahndungskontrolle in der Augsburger Innenstadt leistet ein junger Mann Widerstand gegen Polizeibeamte. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Die Polizei ermittelt gegen einen 20-Jährigen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte bei einer Kontrolle in der Innenstadt. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, weigerte sich der Mann am Montag gegen 19.15 Uhr im Rahmen einer Fahndung, seine Personalien anzugeben. Deshalb durchsuchten die Polizisten ihn.

Widerstand bei Fahndungskontrolle in der Augsburger Innenstadt

Als sich der 20-Jährige vom Ort des Geschehens entfernen wollte, um sich der Kontrolle zu entziehen, hinderten ihn die Polizeibeamten daran. Der junge Mann leistete Widerstand und verbrachte die Nacht daraufhin im Polizeiarrest. Niemand wurde bei dieser Auseinandersetzung verletzt. (afr)