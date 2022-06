Augsburg

vor 16 Min.

Käufer gesucht: Fugger machen aus Preis für den Holzpavillon ein Geheimnis

Plus Der Holzpavillon, der jetzt noch auf Augsburgs Rathausplatz steht, soll verkauft werden. Über den Preis wollen die Fugger nicht reden. Ein Sportverein zeigt nun Interesse.

Von Michael Hörmann

Die Fugger haben ein Holzbauwerk im Angebot. Es handelt sich um den Pavillon, der derzeit am Augsburger Rathausplatz steht, um das 500-jährige Bestehen der Fuggerei zu feiern. Am Sonntag jedoch enden die Feierlichkeiten, der Pavillon wird wieder abgebaut. Er ist ein architektonisch ansprechendes Werk, das von einem niederländischen Architekturbüro geplant wurde. Nun aber stellt sich die Frage: Was tun mit dem Pavillon, der ab Montag wieder abgebaut wird? Vorläufige Antwort: Die Holzteile werden eingelagert, aber nicht für immer, denn die Fuggerschen Stiftungen suchen einen Käufer. Verschenken möchten sie das Bauwerk auf keinen Fall. Für den Eigenbedarf ist der Pavillon jedoch nicht vorgesehen. Doch wie viel Geld muss man hinlegen, um das Holzhaus zu erstehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen