Kann Peter Hummel Mitglied bleiben? Fraktion entscheidet im September

Der Augsburger FW-Stadtrat ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Fraktion Bürgerliche Mitte will nach der Sommerpause eine Entscheidung treffen.

Nachdem Freie-Wähler-Stadtrat Peter Hummel im Juli wegen Beleidigung zu 9900 Euro Geldstrafe verurteilt wurde, will die Fraktion Bürgerliche Mitte voraussichtlich Mitte September über das weitere Vorgehen entscheiden. Eine Fraktionssitzung zur Frage, ob Hummel weiter Mitglied bleiben kann, war Ende Juli wegen einer Erkrankung Hummels kurzfristig abgesagt worden. Aktuell könne man sich wegen urlaubsbedingter Abwesenheiten von Fraktionsmitgliedern nicht zusammensetzen, so Fraktions-Vorsitzende Regina Stuber-Schneider (FW), die aktuell selbst nicht in Augsburg weilt, auf Anfrage.

Öffentlich kommentiert keine der an der Fraktion beteiligten Gruppierungen, neben den Freien Wählern sind das FDP und Pro Augsburg, das Urteil und etwaige Konsequenzen. Dies legt nahe, dass es womöglich unterschiedliche Sichtweisen zum Thema gibt. Auch die Freien Wähler äußerten sich auf Anfrage nicht.

Hummel hatte eine ehemalige FW-Stadtratskandidatin 2019 als "Augsburgs radikalste Rechtsradikale" bezeichnet. Der Vorwurf der Verleumdung gegen WSA-Stadtrat Peter Grab wurde vom Gericht fallen gelassen, weil die Kammer Schwierigkeiten beim Tatnachweis sah. (skro)