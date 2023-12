Augsburg

vor 54 Min.

Karl-Heinz Englet überrascht mit wertvoller Kette bei "Bares für Rares"

Plus Der Augsburger Kanu-Veteran Karl-Heinz Englet ist bei der beliebten TV-Sendung "Bares für Rares" aufgetreten. Mit dabei hatte er nicht nur seine Enkelin.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Derzeit liegt Karl-Heinz Englet mit einer Grippe im Bett. Von dort aus verfolgte er am Mittwochnachmittag die beliebte ZDF-Sendung " Bares für Rares". In der Trödel-Show mit Horst Lichter war nämlich Englet selbst zusammen mit seiner Enkelin Nathalie Gates zu sehen. Die beiden präsentierten ein edles Schmuckstück, das nicht nur Lichter in Staunen versetzte.

"Das Schönste wäre, wenn sich die Händler darum streiten würden, wer das wundervolle Schmuckstück ergattert", sagte vorneweg Nathalie Gates, die ihren Opa Karl-Heinz Englet in die Sendung begleitet hatte. Aufgezeichnet wurde diese bereits im Sommer in Köln. In der Schatulle, die der Augsburger dabeihatte, lag etwas ganz Besonderes: eine schwere goldene Kette in Form eines Reißverschlusses - besetzt mit Brillanten. Das Collier hatte der ehemalige Kanu-Weltmeister, wie er in der Sendung verriet, seiner Frau 1972 zum zehnten Hochzeitstag geschenkt. Brigitta Englert war im Frühjahr dieses Jahres im Alter von 81 Jahren verstorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen