Augsburg

18:00 Uhr

„Katastrophe für die Stadt“: Das sagen Kunden zum Karstadt-Aus

Plus Die geplante Schließung des Kaufhauses sorgt in Augsburg weiter für Gesprächsstoff. Viele Menschen äußern sich bestürzt, aber es gibt auch andere Meinungen.

Von Arne Seyffert

Die Nachricht, das Augsburgs letztes große Warenhaus schließen soll, hat viele in der Stadt überrascht. Voraussichtlich im Sommer wird Galeria-Karstadt-Kaufhof in der Bürgermeister-Fischer-Straße für immer zumachen. Doch wie stehen die Kundinnen und Kunden zu der bevorstehenden Filialschließung? Auch wenn das Aus von Karstadt die Menschen unterschiedlich stark betrifft, bleiben die Meinungen relativ einheitlich.

Das Ehepaar Bickert ist sich sicher: „Das ist eine Katastrophe für die Stadt. So kommt noch eine Baulücke in der Innenstadt dazu.“ Sie selbst betreffe die Schließung aber nicht so sehr. Das letzte Mal hätten sie vor 20 Jahren in dem Warenhaus eingekauft. „Das lag aber auch an dem schlechten Service, den wir dort ziemlich oft erlebt haben. Uns kam es so vor, als ob die Verkäuferinnen vor uns weggelaufen sind“, sagt Heinz Bickert. Trotzdem bedauern die beiden das Ende.

