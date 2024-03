Kirchen rufen am Karfreitag zu mehr Miteinander auf

Das Wort Liebe spielt in den Karfreitagspredigten in Augsburg eine zentrale Rolle. Weihbischof Florian Wörner und Dekan Frank Kreiselmeier predigen.

In den Predigten am Karfreitag haben führende Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchen zu mehr Miteinander aufgerufen. Weihbischof Florian Wörner sagte im Augsburger Dom: "Das Bedürfnis, gut dazustehen, Ansehen zu genießen, mit Respekt und Wertschätzung behandelt zu werden, entspricht unserer menschlichen Würde. Wie oft wird sie mit Füßen getreten?" Man sollte sich darauf besinnen, welche Werte im Leben wichtig sind, so Wörner: "Gott schaut nicht auf die Verkleidung, sondern ins Herz."

Der evangelische Dekan Frank Kreiselmeier ging in seiner Predigt in der Kirche St. Anna auf die Bedeutung von Karfreitag ein: "Wir leben in einer Welt, in der Menschen mit Menschen und den anderen Geschöpfen in Frieden leben sollen. Stattdessen bereiten sie sich gegenseitig Leid." Antworten, wie mit dieser Situation umzugehen sei, biete das Wort Liebe: "Um der Liebe willen erträgt Gott die Gewalt. Und er stiftet selbst im letzten Moment noch Liebe. Darum geht es heute am Karfreitag." (AZ)