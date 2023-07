Klimacamp bremste Montag für 15 Minuten den Verkehr aus

>>Ich verstehe die Aufregung nicht. Alle die hier herumschimpfen: widerrechtlich handelt wenn, dann höchstens die Regierung (Pariser Abkommen, BVG-Urteil zum Schutz k0nftiger Generationen). <<



Haben Sie das Pariser Abkommen überhaupt mal gelesen und verstanden, Gregor? Da ist unter anderem auch von Fristen die Rede, hier der Regierung ein widerrechtliches handeln zu unterstellen ist völlig daneben. Aber wer Straßen blockiert wie die Letzte Generation handelt schlicht und ergreifend gesetzwidrig, da gibt es keine Ausreden. Gesetzwidrig ist für mich auch das Klimacamp am Rathaus, weil hier widerrechtlich seit Jahren öffentlicher Raum belegt wird. Wenn man in Augsburg für ein Anliegen werben oder einen Informationsstand aufstellen will, dann gibt es dafür klare Vorgaben, auch was den Zeitraum betrifft, und die Genehmigungen sind auch mit Kosten verbunden. All das scheint für das Klimacamp nicht zu gelten. Nicht gesetzwidrig sind für mich die für heute angekündigten Demonstrationen, höchstens überflüssig. Aber sie finden im Rahmen geltenden Rechts statt und sind dann auch zu akzeptieren.

Melden