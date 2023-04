Klimacamp demonstriert auf Rosenaustraßen-Parkplatz

Über die Zukunft der Radwege an der Rosenaustraße wird aktuell diskutiert. Die Aktivisten fordern stattdessen aber sichere Radwege.

Die Aktivisten des Klimacamps werden am Dienstag von 16 bis 19 Uhr auf den Auto-Stellplätzen an der Rosenaustraße/ Wittelsbacher Park für sichere Radwege in diesem Bereich demonstrieren. Die Stellplätze quer zur Fahrtrichtung sollten wie berichtet aus Sicherheitsgründen wegfallen, bekommen nun aber eine Schonfrist und werden womöglich in reduzierter Zahl beibehalten.

"Für das Nadelöhr auf der Radachse von Pfersee Richtung Innenstadt fordern wir breite und sichere Radwege in beide Richtungen, um besonders Kinder und Jugendliche, die diese Strecke auf dem Weg zur Schule zurücklegen, zu schützen und um den Radverkehr attraktiv zu gestalten. Radfahren wird dann attraktiv, wenn es durchgängige, sichere Verbindungen gibt und man sich nicht auf einem Flickenteppich bewegen muss", sagt Schüler Linus Groschke, 19. (skro)

