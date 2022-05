Augsburg

09:51 Uhr

Klimaplakat am Augsburger Rathaus: Aktivist soll 1600 Euro Strafe zahlen

Plus Ein 25-Jähriger muss sich am kommenden Mittwoch vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Er will Oberbürgermeisterin Weber im Zeugenstand sehen.

Von Stefan Krog

Ein Aktivist aus dem Umfeld des Klimacamp wird sich am kommenden Mittwoch vor dem Amtsgericht wegen eines Plakats, das am Rathaus angebracht war, verantworten müssen. Das Amtsgericht hat einen Strafbefehl über eine Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro verhängt, gegen den der 25-Jährige Einspruch eingelegt hat. Darum wird es zur mündlichen Verhandlung kommen. Seitens des Angeklagten wurde beantragt, Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) als Zeugin vorzuladen. Dass es so weit kommt, ist allerdings einigermaßen unwahrscheinlich.

