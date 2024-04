Mülltonne brennt - Polizei sucht den Verursacher

Anwohner werden auf eine brennende Mülltonne in Augsburg-Kriegshaber aufmerksam. Die Polizei geht davon aus, dass jemand zündelte.

Eine Mülltonne ist am Freitag in der Carl-Schurz-Straße in Brand geraten. Die Polizei geht derzeit von Brandlegung durch einen unbekannten Täter aus. Nach Angaben der Ermittler wurden Anwohner an dem Tag gegen 19 Uhr auf eine größere brennende Papiertonne aufmerksam und alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. "Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig", so die Polizei. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (jaka)