Polizei ermittelt nach Einbruch in Geschäft

In ein Geschäft im Stadtteil Kriegshaber wird eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt, manche Details sind noch unklar.

Bislang unbekannte Täter haben sich am Samstag gegen 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Werner-Heisenberg-Straße verschafft. Nach Angaben der Polizei liegt das Objekt im Bereich der einstelligen Hausnummern. "Die genaue Höhe des entstandenen Schadens und der Beute sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen", heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass auch ein Einzeltäter für das Delikt infrage kommt. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)