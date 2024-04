Rollerdieb flüchtet ohne Roller

Als ein Anwohner in Augsburg-Kriegshaber nachts ein Geräusch auf der Straße hörte, sah er nach. Dann rief er die Polizei.

In der Nacht auf Dienstag gegen zwei Uhr hörte ein Anwohner in der Weldishoferstraße in Kriegshaber ein Geräusch auf der Straße und sah nach. Laut Polizei bemerkte er einen Mann, der an einem Roller hantierte. Als der Unbekannte den 68-Jährigen sah, entfernte er sich ohne den Roller. Das zurückgelassene Zweirad wies Beschädigungen auf.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Roller wohl im Laufe der Nacht in der Reinöhlstraße gestohlen worden war. Der Unbekannte soll circa 19 Jahre alt sein. Er war den Beschreibungen zufolge schlank und hatte mittelblondes Haar.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 zu melden. (ina)