Künstlerin Marianna Haas stellt einen Wal an der Wertach aus

Die Aktion im Augsburger Stadtteil Pfersee dauert bis 3. Oktober. Kunstschaffende hoffen, dass in diesem Jahr kein Vandalismus zu beklagen ist.

Marianna Haas ist mit Leidenschaft Künstlerin. Sie freut sich, wenn ihre Kunstwerke den Menschen gefallen. Jetzt gibt es an ungewöhnlicher Stelle die Möglichkeit, ein Werk der Künstlerin zu bestaunen. Marianna Haas macht in diesem Jahr mit bei der Aktion "WertArt". Ihr Werk heißt "Verzögerter Beifang", es ist ein Wal aus Drahtgitter und Geisternetz aus dem Meer. Der Naturraum entlang der Wertach wird zu einem Kunstraum gestaltet.

Die Aktion findet zum dritten Mal in Folge statt. Auftakt war am Freitag, bis Montag, 3. Oktober, stehen die Installationen im Stadtteil Pfersee. Es handelt sich um den Flussabschnitt der Wertach vom Eisernen Steg bis zur Kulperhütte . Elf Augsburger Künstlerinnen und Künstler sind vertreten. "Wertachgold" oder "Windgeist" sind fantasievolle Namen für Objekte, die mit der Natur in Interaktion treten. Seltsame Vögel in den Bäumen, verfremdete Steine oder ein Augenmerk auf Insekten warten an 16 Stationen darauf, entdeckt zu werden, sagen die Initiatoren. Sie hoffen, dass die Kunstwerke dieses Mal von Vandalismus verschont blieben. Beschädigungen hat es in der Vergangenheit gegeben. Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Konzerten, Performance und Rundgängen rundet die Ausstellung ab.