Lärmmindernder Asphalt macht Probleme - und hilft kaum gegen Lärm

Plus Vor zehn Jahren setzte die Stadt in mehreren Hauptstraßen auf einen neuartigen Belag. Allerdings bringt er weder den erhofften Effekt, noch ist er besonders haltbar.

Die Stadt wird in absehbarer Zeit womöglich auf mehreren Hauptstraßen den Straßenbelag erneuern müssen, nachdem es mit der vor zehn Jahren verwendeten damals neuartigen Asphaltmischung Probleme gibt. An Stellen mit hoher Beanspruchung wie an Einmündungen und Ampeln, wo es viele Brems- und Beschleunigungsvorgänge gibt, brechen Körner aus dem Asphalt aus – mit der Zeit werden daraus massivere Schäden. Eingebaut wurde der lärmmindernde Asphalt damals im Zuge des Kö-Umbaus auf Innenstadtstraßen (Schaezler-, Schießgraben- und Eserwallstraße) sowie auf größeren Straßen wie der Friedberger Straße, der Landsberger Straße, der Von-Cobres-Straße in Göggingen, der Bismarckstraße im Bismarckviertel sowie in der Reichenberger Straße im Textilviertel.

