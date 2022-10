Augsburg

"Lage ist bedrohlich": Kostenexplosion trifft Augsburger Kliniken hart

Plus Die Energiekrise verschärft die angespannte Lage in Augsburgs Krankenhäusern. Verluste gehen in die Millionen, Handlungsspielräume sind begrenzt. Drohen Pleiten?

Von Max Kramer

Jens Colditz ist dazu übergegangen, auch auf das Prinzip Hoffnung zu setzen. Momentan ballen sich die Herausforderungen in den Krankenhäusern – die Stadtklinik im Diako, die Colditz als Rektor leitet, ist da keine Ausnahme. Beispiel eins: Die Quote der krankheitsbedingten Ausfälle beim Personal liegt derzeit bei rund zwölf Prozent – und damit doppelt so hoch wie vor Beginn der Pandemie. Besonders hart trifft es den OP-Bereich. Was zu Beispiel zwei führt: Weniger Operationen finden statt, Patientinnen und Patienten müssen länger auf geplante Eingriffe warten, kurzfristige Absagen sind nicht auszuschließen. Beispiel drei: Die Zahl der Corona-positiven Patienten steigt, und mit ihnen die Belastung für das Personal. Und im Hintergrund braut sich ein weiteres, massives Problem zusammen: die explodierten Energiekosten.

