18-Jähriger bedroht ein Paar am Lech

Ein Paar war abends in Augsburg-Lechhausen am Lech unterwegs. Dabei traf es auf einen jungen Mann, der aggressiv wurde.

Eine Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 36-jährigen Mann sowie seiner 34-jährigen Frau hat sich am Donnerstagabend an der Parkanlage am Lech auf Höhe der Lützowstraße ereignet.

Der 36-Jährige hatte gegen 22.30 Uhr die Polizei über den Vorfall informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er zusammen mit seiner Frau in der Parkanlage unterwegs. Dabei bedrohte der 18-Jährige die Frau, woraufhin das Paar flüchtete. Der junge Mann folgte den beiden offenbar. Laut Polizei ging er den 36-Jährigen körperlich an und bedrohte die beiden.

Im Rahmen einer Fahndung stoppten Polizeibeamte ihn. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung gegen den 18-Jährigen. (ina)