Alkoholisierter Autofahrer übersieht Motorradfahrer

Ein alkoholisierter Autofahrer verursacht in Lechhausen einen Unfall. Dabei wird ein Motorradfahrer leicht verletzt.

Ein 26 Jahre alter Mann war am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der Aindlinger Straße in Lechhausen stadteinwärts unterwegs. Als er nach links in eine Hofeinfahrt einbog, übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden 48-jährigen Mann, der mit seinem Leichtkraftrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Der 48-Jährige konnte dem Pkw zwar noch ausweichen, jedoch stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab demnach einen Wert von über 0,6 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

Den 26-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (ina)