Jugendlicher schlägt an Haustür Scheibe ein

An einem Haus in Augsburg-Lechhausen wird die Eingangstür beschädigt. Offenbar wird der Täter dabei beobachtet.

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Montag in der Königsberger Straße in Lechhausen eine Hauseingangstür beschädigt.

Laut Polizei schlug er die Scheibe der Tür ein. Der Vorfall geschah im Zeitraum von 13 bis 16.30 Uhr. Wie es heißt, entfernte sich der Unbekannte mit drei weiteren Jugendlichen vom Tatort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Jugendlichen. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)