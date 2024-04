Radfahrer erfasst in Unterführung zehnjähriges Mädchen

Ein Radfahrer überholt in einer Unterführung in Augsburg-Lechhausen einen Fußgänger. Dabei übersah er offenbar ein Kind, das ihm entgegenkam.

Zu einem Fahrradunfall zwischen einen 39 Jahre alten Mann und einem zehnjährigen Mädchen ist es am frühen Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Lechhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr das Kind mit seiner Mutter die Unterführung der Mühlhauser Straße in Richtung Süden, als ihm plötzlich der Fahrradfahrer entgegenkam. Laut Polizei hatte dieser offenbar einen Fußgänger überholt und das Mädchen übersehen.

Es kam zu einem Zusammenstoß, das Kind und der Mann stürzten. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme vermuteten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung des Mannes. Tatsächlich ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr gegen den 39-jährigen Fahrradfahrer. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2310 erbeten. (ina)