Rollerfahrer erwischt: Er besaß noch nie einen Führerschein

Die Polizei hat in Augsburg-Lechhausen einen Rollerfahrer kontrolliert - und stellte dabei etwas fest.

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Lechhausen einen Rollerfahrer erwischt, der keinen Führerschein hatte. Die Beamten hatten den 63-Jähriger am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Neuburger Straße angehalten.

Wie sich laut Polizei herausstellte, war dieser noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Gegen ihn wird nun ermittelt. (ina)