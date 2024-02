Schäferhund beißt 23-Jährige in den Oberschenkel

Eine junge Frau geht mit ihrem Hund in Augsburg-Lechhausen spazieren. Plötzlich kommt ein unangeleinter Schäferhund auf sie zu und wird aggressiv.

Eine 23-Jährige ist mit ihrem Hund am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße in Lechhausen spazieren gegangen. Plötzlich kam ein frei laufender Schäferhund und biss sie laut Polizei in den Oberschenkel. Wie es heißt, hat eine unbekannte Frau das Tier ausgeführt. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Zeugen, oder die bislang unbekannte Hundebesitzerin, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 bei der Polizei zu melden. (ina)