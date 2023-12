Unbekannte Täter rauben Mann aus und verletzen ihn schwer

Ein Mann wird von einer Gruppe Männer attackiert, sie nehmen ihm sein Handy ab und fliehen. Das Opfer erleidet schwere Verletzungen. Die Kripo bittet um Hinweise.

Ein 29-Jähriger ist am Freitag Opfer eines Raubdeliktes geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde er dabei schwer verletzt. Gegen 17.45 Uhr wurde der Mann den Angaben zufolge in der Schwarzenbergstraße von vier bis fünf unbekannten Männern körperlich angegangen, sie raubten sein Handy. "Anschließend flüchteten die unbekannten Männer in unbekannte Richtung", so die Polizei weiter. Der 29-Jährige wurde durch den körperlichen Angriff schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie üblich, ermittelt die Kriminalpolizei in diesen Fällen, sie bittet unter der 0821/323-3810 um Hinweise. (jaka)