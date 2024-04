Augsburg

15:48 Uhr

Lechhauser Bad muss für Abwasserrohr umgegraben werden

Plus In den vergangenen zwei Jahren gab es eine Interimsleitung. Nun soll dauerhaft ein neues Rohr gebaut werden. Auf den Freiflächen sind große Erdarbeiten nötig.

Das Lechhauser Freibad wird für 638.000 Euro dauerhaft an die städtische Kanalisation angeschlossen, nachdem es in den vergangenen zwei Jahren nur eine Behelfslösung gab. Wie berichtet wurde dem Bäderamt 2022 die Einleitung von Badewasser in den daneben fließenden Proviantbach, wie es jahrelange Praxis war, verboten, weil es gesetzeswidrig ist. Um den Badebetrieb sicherzustellen, baute die Stadt eine Behelfslösung mit einem überirdischen Rohr in die Kanalisation unter der Lechhauser Straße.

Nun gibt es Planungen für eine dauerhafte Lösung - sie sieht eine Leitung mit Filteranlage und einem 50.000 Liter fassenden Pufferspeicher zur Kanalisation unter der Berliner Allee vor. Dafür seien massive Erdarbeiten nötig. Aufgrund des begrenzten Platzes verläuft der Baustellenverkehr entlang des Hauptbeckens, das gegen Schäden entsprechend gesichert werden muss. Rasen und befestigte Flächen werden im Anschluss wieder hergerichtet werden müssen.

