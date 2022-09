Augsburg

06:00 Uhr

Leeres Impfzentrum: Ist das die Ruhe vor dem großen Ansturm?

Derzeit hält sich der Andrang im Impfzentrum in Grenzen, die Verantwortlichen rechnen aber bald mit einer starken Nachfrage nach Terminen.

Plus Monatelang war das Interesse an einer Corona-Impfung in Augsburg eher verhalten. Das dürfte sich mit dem angepassten Impfstoff ändern. Wann es diesen voraussichtlich gibt.

Von Andrea Baumann

Die große Halle, in der sich das Augsburger Impfzentrum befindet, wirkt derzeit ziemlich verlassen. Aktuell sind nach den Zahlen der Stadt 76,8 Prozent der Augsburgerinnen und Augsburger zweimal gegen das Corona-Virus geimpft, 56,1 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Der Blick ein paar Monate zurück zeigt, dass sich diese Zahlen nur wenig verändert haben - das Interesse an einer Corona-Impfung ist deutlich zurückgegangen. Das könnte sich aber demnächst ändern, wenn die an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe verfügbar sind. Die Verantwortlichen rechnen im Herbst mit einem starken Anstieg von Impfwilligen. Mithilfe von Frank Plamboeck (städtischer Impfkoordinator) sowie Stephan Hampel und Dr. Andreas Schneider vom Impfzentrums-Betreiber Bäuerle-Ambulanz klären wir die wichtigsten Fragen.

