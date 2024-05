Leinenpflicht im Flößerpark: So reagieren Hundebesitzer

Im Flößerpark in Lechhausen gehören künftig alle Hunde an die Leine. Sonst droht ein Bußgeld. Die Pflicht sorgt für Freude und Unmut bei Hundebesitzern.

Es ist ein Verbot, das die Menschen umtreibt. Am Lech in Lechhausen besteht künftig eine Leinenpflicht für Hunde. Es geht um das Hundehaltern und Ausflüglern gleichermaßen beliebte Areal am Flößerpark. Schilder weisen auf die Regelung. Wer sich nicht an die neue Regelung hält, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro rechnen. Hundehalter, die den Park zum Gassigehen nutzen, teilen unterschiedliche Meinungen zur Entscheidung der Stadt Augsburg.

Heike Rast ist das erste Mal mit ihren zwei Hunden im Flößerpark in Lechhausen. Auf die Frage, wie sie die neue Leinenpflicht findet, streckt sie glücklich beide Daumen nach oben: "Ich war schon so lange nicht mehr hier im Park. Die Leinenpflicht macht es wieder möglich, dass ich ohne Sorgen Gassi gehen kann. Deswegen bin ich heute mit Carlos und Hanni unterwegs."

Hundehalterin sagt: Es gab Angriffe auf Familien

Ein Grund für die Einführung der Leinenpflicht ist die mögliche Gefährdung von Erholungssuchenden durch freilaufende Hunde. Auch Heike Rast hat in der Vergangenheit Angriffe auf Familien mitbekommen und musste ihren verängstigten Hund Carlos beschützen. Hanni, eine kleine Terrier-Rasse, nehme sie auf den Arm, wenn es hektisch wird. "Man läuft durch den Park und plötzlich springt ein Hund von der Seite aus dem Gebüsch. Der Besitzer ist nicht in der Nähe, um den Hund zu kontrollieren und es kommt zu Auseinandersetzungen. Natürlich gibt es auch kinderliebe Hunde und die Thematik ist immer eine Sache der Perspektive. Mit der Pflicht können unangenehme Situationen aber verhindert werden", so Rast. In Zukunft wird sie nun öfter den Flößerpark als Gassirunde nehmen.

Die beiden Hunde Carlos und Hanni gehören Heike Rast. Sie befürwortet die Leinenpflicht. Foto: Lara Wähner

Bliss, ein Australian Shepherd, gehört Aanhmai Kraft. Die beiden drehen zusammen mit Freund Andreas Brauchle eine Runde im Park. Die Hundehalterin hält die Leinenpflicht für sinnvoll. "Bei schönem Wetter versammeln sich die Menschen in den Parkanlagen. Da muss man als Hundebesitzer auch ohne die Leinenpflicht vernünftig sein, und seinen Hund an der Leine lassen. Dieser Verantwortung gehen einige nicht nach", erzählt sie. Eine gute Option, die sie auch schon in anderen bayrischen Städten gesehen hat, sind Freilaufzonen oder differenzierter Regelungen für die Leinenpflicht: "In Nürnberg gibt es eine allgemeine Leinenpflicht in Grünanlagen, aber auch Sonderregelungen. Erst die Hunde ab einer Schulterhöhe von 50 Zentimeter müssen in bestimmten Stadtgebieten angeleint sein", sagt Kraft.

"Die Hunde sind nicht das Problem im Flößerpark"

Jenny Stüver ist mit ihrem zwei Jahre alten Hund Bailey, ein Malteser und Chihuahua Mischling, nachmittags auf dem Weg durch den Park. Die Hundebesitzerin sieht die Leinenpflicht als unsinnig: "Bevor man die Leinenpflicht einführt, sollte man eher die rasenden Radfahrer verbieten. Nachmittags und vor allem an den Wochenenden ist die Lage hier eine Vollkatastrophe." Auf Höhe des Lokals Floßlände, den Tischtennisplatten und dem Spielplatz muss sie ihren Hund immer auf den Arm nehmen.

Lesen Sie dazu auch

Der Weg entlang der Kleingärten sei für sie und den Hund purer Stress. "Ich wohne seit 18 Jahren hier und ich finde, der Flößerpark hat sich zu einer Vergnügungsmeile anstatt zu einem Erholungsort entwickelt. Es ist schade, dass das Ordnungsamt Strafen an die Hundebesitzer verteilt. Die Radfahrer, die nicht den Radweg auf der Straße nutzen und die Menschen, die ihren Müll überall liegen lassen, sind das Problem", findet Jenny Stüver. Ihrer Meinung nach seien Hundewiesen oder Hundefreilaufzonen eine Option, in die die Stadt investieren soll.