Leuchtreklame am Zentrum für Kardiologie gerät in Brand

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Feuerwehren nach Augsburg-Kriegshaber gerufen. Dort hatte eine Leuchtreklame Feuer gefangen.

Einem aufmerksamen Passanten im Augsburger Stadtteil Kriegshaber ist es wohl zu verdanken, dass an einer Gebäudefassade nicht weiterer Schaden entstanden ist. Er hatte am frühen Sonntagmorgen kurz vor sechs Uhr den Notruf getätigt: An einer Fassade in der Alfred-Nobel-Straße brenne eine Leuchtreklame.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber eintrafen, stand laut Pressebericht das O der Reklame, die für das Zentrum für Kardiologie wirbt, in Flammen. Unter Einsatz der Drehleiter wurde gelöscht. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester oder eine mögliche Ausbreitung des Brandes in die Isolierung des Gebäudes konnten die Feuerwehren die Einsatzstelle wieder verlassen. Das Feuer hatte eine skurrile Folge.

Wie die Berufsfeuerwehr informiert, hätten die Flammen aus dem O ein U gemacht. Ob dies weiterhin im Sinne des Betreibers sei, werde sich zeigen, heißt es abschließend im Bericht. (ina)