Live-Ticker vom Rocketeer Festival 2024

Das Rocketeer Festival 2024 ist eine Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends in Augsburg. Hier berichten wir über die spannendsten Ideen.

Spannende Innovationen, inspirierende Menschen: Darum geht es beim Rocketeer-Festival 2024 in Augsburg. Die Volontärinnen und Volontäre der Mediengruppe Pressedruck berichten an dieser Stelle im Live-Blog von der Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends im Kongress am Park.

Rocketeer Festival 2024: Speakerinnen und Speaker

Beim Rocketeer Festival, das von der Augsburger Allgemeinen veranstaltet wird, sind viele Speakerinnen und Speaker aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu Gast. Neben Unternehmer Carsten Maschmeyer geben unter anderem TV-Moderatorin Janin Ullmann, Investorin und Bestseller-Autorin Tijen Onaran und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg Einblick in ihre Arbeit und ihre Visionen.

Eine Übersicht über alle Speakerinnen und Speaker beim Rocketeer Festival 2024 finden Sie hier.

Programm beim Rocketeer Festival 2024

Das Rocketeer Festival beginnt um 9 Uhr und endet mit der Aftershow-Party ab 18 Uhr. Auf mehreren Bühnen und an verschiedenen Orten im Kongress am Park gibt es Vorträge, Gespräche oder Workshops. Das vollständige Rocketeer-Programm finden Sie hier zum Download als PDF-Datei.

Augsburger Allgemeine beim Rocketeer Festival 2024

Auch unsere Redaktion ist vor Ort und berichtet über Innovationen in ihrer Arbeit. In der sogenannten "Innovation Kitchen" spricht unsere stellvertretende Chefredakteurin Lena Jakat mit Expertinnen und Experten aus der Region über die Start-Up-Szene. Und auf der "New Media Stage" geben Digital-Redakteur Manuel Andre und Social-Media-Managerin Katja Neitemeier (Südkurier) Einblicke in die Social-Media-Kanäle ihrer Redaktionen. (AZ)