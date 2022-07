Augsburg

07:00 Uhr

Lokal im Kulturhaus Abraxas öffnet unter neuem Pächter – das ist geboten

Plus Ende September soll das Lokal im Abraxas in Augsburg-Kriegshaber öffnen. Dort soll es dann auch kulturelle Angebote geben – unter anderem ein Freiluftkino.

Von Miriam Zissler

Seit März 2020 - also seit Ausbruch der Corona-Pandemie in unserer Region - ist die Gastronomie im Kulturhaus Abraxas geschlossen. Der Pachtvertrag endete im Dezember 2020. Die Stadt schrieb das Lokal neu aus und nutzte die Pause für eine Sanierung. Nun stellte Kulturreferent Jürgen Enninger den neuen Pächter vor: Es ist Franz Fischer, der das Kinodreieck samt Kaffeehaus Thalia und das Lechflimmern mit der Gastronomie im Familienbad betreibt. Er hat schon viele Pläne für sein Lokal in Kriegshaber.

