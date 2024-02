Malteser sind "Glücksbringer" und helfen in Rumänien

Die Aktion gibt es seit vielen Jahren. Dieses Mal gingen 30 Tonnen an Paketen auf die Fahrt nach Osteuropa.

Sie selbst nennen sich "Glücksbringer". Dahinter verbirgt sich eine Aktion, die von den Malteserrn organisiert wird. Ehrenamtliche Helfer sind aktiv. Sie unterstützen hilfebedürftige Kinder, Familien und Notleidende. Ziel war wieder Rumänien.

Die Glücksbringer-Aktion ist mehr als ein Paket mit Hilfsgütern, heißt es. Freude und Hoffnung sind quasi auch in den Paketen enthalten. Die Not in Rumänien sei groß. Die durchschnittliche Rente beträgt rund 150 Euro. „Das sind Zustände, die einem zeigen, was Armut für Auswirkungen hat und worüber sich diese Kinder freuen: Eine Tafel Schokolade oder ein kleines Kuscheltier,“ sagt Gerald Schaupp. Er ist Notfallsanitäter. Seit über 30 Jahren agiert er sich ehrenamtlich bei den Maltesern.

Die Aktion begann bereits im Jahr 1989

Max Rogg und seine Frau Rodica Rogg starteten im Jahr 1989 einen Hilfstransport nach Rumänien. Daraus entstand das Projekt der Glücksbringer. Bis heute werden jedes Jahr zu Weihnachten Pakete zu Familien, Kinderheimen und Bedürftigen gebracht werden. Insgesamt wurden zum Jahreswechsel rund 30 Tonnen Glücksbringer-Pakete geladen und in die rumänischen Regionen Gaesti und Tirgoviste gebracht und vor Ort verteilt.

Hermann Bertel fährt seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich mit dem LKW, um Menschen zu helfen. „Emotional sind Hilfsfahrten nach Rumänien immer. Mich haben diese Fahrten emotional sehr geprägt." (möh)