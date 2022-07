Mann attackiert Beamte und verletzt Polizistin am Kopf

Ein 24-Jähriger, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen scheint, attackiert in der Augsburger Innenstadt eine Polizistin. Die Frau muss ins Krankenhaus.

Eine Polizeibeamtin ist am späten Freitagabend von einem 24-Jährigen am Kopf verletzt worden. Laut Mitteilung war eine Streife darüber informiert worden, dass sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinde. Die Beamten trafen ihn in der Friedberger Straße an. "Der 24-Jährige schien unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen zu stehen und hatte Stimmungsschwankungen", heißt es in der Mitteilung. Erst habe er sich ruhig verhalten, um dann unvermittelt einen Zeugen und anschließend die 26-jährige Beamtin anzugreifen.

Mann attackiert Polizistin in Augsburger Innenstadt

Die Polizistin erlitt dabei Prellungen im Kopfbereich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ihr 38-jähriger Streifenpartner wurde verletzt, mit Kratzern am Unterarm allerdings nur leicht. Den Angreifer brachten die Beamten mithilfe von Pfefferspray und körperlichem Zwang unter Kontrolle. Nach Polizeiangaben erwartet den Mann nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Er wurde zur Behandlung ins Bezirkskrankenhaus gebracht. (kmax)