Maximilianmuseum zeigt Spielzeug aus alten Zeiten

Inzwischen ist es Tradition: In der Weihnachtszeit ist im Maximilianmuseum historisches Spielzeug zu sehen. Samstags gibt es dazu Führungen.

Die Präsentation historischen Spielzeugs bei der Ausstellung "Kleine Welten – Spielzeug in alten Zeiten" im Maximilianmuseum erfreut sich traditionell zur Weihnachtszeit großer Beliebtheit. Dieses Jahr werden Stücke gezeigt, mit denen Kinder im 18. und 19. Jahrhundert gespielt und sich auf das Leben als Erwachsene vorbereitet haben. Mit Puppen und Bären sowie kleinen Küchen und Wohnstuben, die exakt der Welt der Erwachsenen nachempfunden waren, lernten sie spielerisch für das spätere Leben.

Das bietet die Spielzeug-Ausstellung im Maximilianmuseum

Auch Gesellschaftsspiele gehörten dazu, genauso wie mit verteilten Rollen Theater zu spielen oder am Spielzeugaltar für den späteren Beruf als Geistlicher zu üben. Jeden Samstag (außer am 24. und 31. Dezember), 15 Uhr, finden Turnusführungen in der Ausstellung statt. Die Ausstellung dauert bis 5. Februar 2023. (möh)