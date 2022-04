Augsburg

18:01 Uhr

Mehr Menschen kommen in die Innenstadt – aber bleiben sie dauerhaft?

Plus Kundschaft entdeckt Augsburg nicht nur als Einkaufsstadt. Das Ostergeschäft machte Händlern Hoffnung. Warum sich die Stimmung schnell wieder eintrüben könnte.

Von Michael Hörmann

Zwei Wochen Osterferien, danach eine weitere Woche mit Osterplärrer und Dult - nicht nur für Schausteller und Marktkaufleute war es ein umsatzstarker Monat, auch im Handel ziehen die Umsätze an. Die Menschen haben wieder mehr Spaß daran, Einkäufe zu tätigen. Die Innenstadt in Augsburg erlebt einen stärkeren Andrang als in den Monaten zuvor. Gut besucht sind bei schönem Wetter Straßencafés und Lokale. Herrscht folglich eitel Sonnenschein in Augsburg? Die Händler jedenfalls sind teils noch immer skeptisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

