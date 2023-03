Messe Augsburg richtet mit SuperStay live neue Veranstaltung aus

Bei der neuen Messe steht das Thema Ferienimmobilien im Mittelpunkt. Das Angebot besetze eine Nische mit Wachstumspotenzial, sagen die Veranstalter.

Von 10. bis 12. November dreht sich in der Messe Augsburg alles ums Sanieren, Renovieren, Betreiben und Vermarkten von Ferienhäusern und -wohnungen. Kooperationspartner der Messe für die SuperStay live ist die AppMe GmbH. Die Partner sehen in ihrem Angebot ein großes Wachstumspotenzial.

Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute wie Vermieter, Investoren und Architekten, aber auch weitere Interessierte aus und an der Ferienimmobilien-Branche, teilt die Messe Augsburg mit. Obwohl nach Corona das Reisen ins Ausland wieder nahezu uneingeschränkt möglich sei, bleibe "Urlaub daheim" auch aus Gründen der Nachhaltigkeit weiter beliebt. Die Branche der Ferienimmobilien boome und Bayern sei der mit Abstand größte Markt in Deutschland für privat vermietete Ferienimmobilien.

"Mit der SuperStay live baut die Messe Augsburg nicht nur ihr Eigenportfolio aus, sondern bleibt ihrer Strategie treu, sich weiterhin als der Standort in Süddeutschland für Spezialthemen zu profilieren", so Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg. Mit der Messe besetze Augsburg eine Marktnische mit deutlichem Wachstumspotenzial. (nist)