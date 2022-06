Mit 15 Jahren hat sie das Einser-Abitur in der Hand

Plus Neele Walter wurde mit fünf Jahren eingeschult und übersprang zwei Grundschulklassen. Die vielseitig interessierte junge Frau hat jetzt viele Pläne.

14 Schülerinnen und Schülern hat Katja Bergmann, Schulleiterin des Maria-Theresia-Gymnasiums, am Freitagabend ein Abiturzeugnis mit einer 1 vor dem Komma überreicht. Für einen Abiturientenjahrgang mit 54 Schülern ein guter Schnitt. Eine Schülerin sticht unter diesen Abschlusszeugnissen heraus: Neele Walter erreichte 859 von 900 möglichen Punkten und somit steht zwar eine 1,0 auf ihrem Zeugnis, aber rein rechnerisch wäre es eigentlich eine 0,8. Doch bemerkenswert ist vor allem etwas anderes: Neele Walter ist erst 15 Jahre alt.