Mit dem Exkursionsführer geografische Schätze in der Region entdecken

Die Schwäbische Geographische Gesellschaft hat einen neuen Band herausgegeben. Dort sind elf Touren vom Ries bis ins Allgäu beschrieben.

Wer in der Natur etwas entdecken will, muss oft gar nicht in die Ferne schweifen. Da reicht ein etwa 1,5 Kilometer langer Spaziergang, der an einem Parkplatz bei Deuringen beginnt und am Sandberg entlangführt. Dort gibt es Löcher und Gräben im Boden zu sehen, die auf interessante Weise entstanden sind. Bei anderen Spaziergängen können Spuren des Bergbaus und der Eisengewinnung im Augsburger Umland entdeckt werden oder der Jäger- und Hubertussteig im Streitheimer Forst. Die Schwäbische Geographische Gesellschaft hat in einer neuen Schrift geografische Exkursionen im näheren und weiteren Umland von Augsburg herausgegeben – zum Nachlesen und auch Selberentdecken.

Bald 20 Jahre gibt es den Interessenverband, der zwar am Geographischen Institut der Universität Augsburg angesiedelt ist, dessen Mitglieder aber keine Akademiker sein müssen. 130 Personen hätten sich der Gesellschaft bislang angeschlossen, berichtet Vorsitzender Thomas Schneider: "Sie kommen hauptsächlich aus dem Augsburger Raum. Ein Mitglied wohnt in Innsbruck." Alle eint das Interesse für die Geografie. Im Wintersemester sind Vorträge geboten, im Sommersemester Exkursionen. "Die Veranstaltungen sind offen. Jeder kann daran teilnehmen. Wir wollen das Interesse fördern", unterstreicht Markus Hilpert.

Alle Touren in der Region Augsburg können als Tagesausflug bewältigt werden

So auch mit ihrer neusten Schrift: Der aktuelle Exkursionsführer ist die dritte Veröffentlichung der Gesellschaft in dieser Art. Elf Touren werden dort anhand von Texten, Fotos, Grafiken und Karten beschrieben. "Die Exkursionen reichen vom Allgäu bis ins Ries und können alle als ein Tagesausflug bewältigt werden", so Hilpert. Die Verfasser sind aktive oder ehemalige Angehörige des Instituts für Geographie sowie anderen Fachleuten. Der Meteorkrater Steinheim am Albuch wird einem genauso nähergebracht wie die Eiszerfallslandschaft Osterseen.

Info: Geografische Exkursionen im näheren und weiteren Umland von Augsburg, Thomas Schneider, Hrsg., 130 Seiten, ISBN 978-3-948283-06-03

