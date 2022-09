Mit Sportprojekt "Kick-Off" sollen Jugendliche zurück auf den rechten Weg

Plus In einer Pilotphase erhielten im vergangenen Jahr 18 junge straffällig gewordene Augsburger ein spezielles Sporttraining. Es soll nun ausgeweitet werden.

Für den 17-jährigen Tim war das städtische Projekt "Kick-Off" des Augsburger Jugendamtes eine echte Chance. Er nutzte sie: Mit der Teilnahme an dem zweimonatigen Sportangebot konnte er, der Drogen genommen und deshalb polizeilich aufgefallen war, eine Strafe umgehen. Für Tim hat sich seither vieles zum Positiven verändert. An dem Projekt, das aufgrund von Vorkommnissen von jungen Menschen im öffentlichen Raum wie im Sheridan- und Reese-Park oder der Maximilianstraße ins Leben gerufen wurde, haben im vergangenen Jahr 18 Personen teilgenommen. Sofern die finanziellen Mittel vorhanden sind, soll das Programm nach der Pilotphase jetzt ausgeweitet werden.