Mitmach-Messe "Spielwiesn" bringt Anfang November Trends nach Augsburg

Fans von Brett- und Gesellschaftsspielen können bei der "Spielwiesn" in Augsburg Neues ausprobieren oder Altbekanntes neu entdecken. Für Familien gibt es besondere Tarife.

Die Mitmache-Messe "Spielwiesn" findet in diesem Jahr erstmals in Augsburg statt. Von 3. bis 5. November laden die Veranstalter alle Fans von Brett- und Gesellschaftsspielen auf das Gelände der Messe Augsburg ein. Angekündigt werden drei Tage Spiel- und Entdeckerspaß, sowie die lange Nacht der Spiele am Freitag.

Auf der "Spielweisen" können Besucherinnen und Besucher Spieleneuheiten ausprobieren, aber auch Altbewährtes neu entdecken und sich von den Angeboten der Spielverlage inspirieren lassen. Zu den Ausstellern gehören bekannte Namen wie Abacus , Amigo, Asmodée, Hutter Trade, Kosmos oder Pegasus. An Autorentischen werden Prototypen auf ihren Spielreiz getestet.

Ehrenamtliche erklären auf der "Spielwiesn" die Regeln

Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, unterstützen mehr als 60 Ehrenamtliche aus Spieleclubs bei der Auswahl von rund 4000 Spielen und erklären die Regeln. Auf der neuen Sonderfläche Science Playground werden Angebote rund um MINT- und Nachhaltigkeitsthemen präsentiert.

Die "Spielwiesn" findet dieses Jahr zum 30. Mal statt und war bisher in München. Sie zählt zu den bedeutendsten Messen für Brett- und Gesellschaftsspiele im deutschsprachigen Raum. Geöffnet ist am Freitag von 13 bis 23 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Familientickets gibt es ab 20 Euro, ein Erwachsener bezahlt 15 Euro. Kinder (5 bis 17 Jahre) und Studenten kosten 10 Euro. Tickets gibt es unter www.eventim.de (nist)