Mobile Intensivstation ermöglicht sichere Fahrten im Rettungswagen für Babys

Plus Die Augsburger Kinderklinik hat mit Spendengeldern ein modernes Transportsystem für kleine Kinder angeschafft. Es ist das erste seiner Art in Bayern.

Wenn Neugeborene oder ganz kleine Kinder mit dem Krankenwagen transportiert werden müssen, bedeutet das regelmäßig einen großen logistischen Aufwand. Das beginnt mit fehlenden Fixierungsmöglichkeiten für die kleinen Körper im Fahrzeug und endet nicht zuletzt mit den besonderen medizinischen Gerätschaften, die notwendig sind, damit es den jungen Patienten unterwegs gut geht. Die Kinderklinik des Universitätsklinikums Augsburg (UKA) hat seit Kurzem ein hochmodernes Transportsystem, das solche Überführungsfahrten enorm erleichtert. Die Anschaffung wurde unter anderem durch eine Spende des Fördervereins mukis der Kinderklinik ermöglicht.