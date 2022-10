Möbelhändler BoConcept startet in Augsburg ein neues Konzept

Zehn Jahre lang saß das dänische Unternehmen am Rathausplatz. Am Standort in der Grottenau geht es am Donnerstag los.

In diesem Sommer hatte der internationale Designmöbeleinzelhändler BoConcept seine Filiale am Rathausplatz in Augsburg aufgegeben. Zehn Jahre lang saß er im Herzen der City. Dem Standort Augsburg bleibt BoConcept treu. Am Donnerstag wird die neue Filiale eröffnet. Sie befindet sich in der Grottenau. Es ist das Gebäude, in dem früher das Modehaus Laufsteg saß. Augsburg ist für BoConcept ein aktuell wichtiger Standort. Es wird mit einem neuen Konzept gestartet, das künftig auch in anderen bayerischen Städten umgesetzt werden soll. Im Frühjahr 2023 ist dann München an der Reihe.

Franchisenehmer ist Alexander Schramm. Zusammen mit seinem Partner Bane Knezivic setzt er das Konzept um. Franchisepartner ist ein selbstständiger Unternehmer, der die Franchise, also eine Art Lizenz für die Nutzung eines bestehenden Geschäftskonzeptes vom, Franchisegeber erhalten hat. Schramm kommt nicht aus der Möbelbranche. Berufliche Erfahrung hat er in der Gastronomie gesammelt.

Da der frühere Franchisenehmer in Augsburg aufgehört habe, sei er jetzt eingestiegen. Seit einigen Monaten war dies klar. Man habe in Augsburg einige Standorte im Rennen gehabt. Dazu zählte die frühere Fläche am Rathausplatz. Mit dem neuen Standort an der Grottenau sei man sehr glücklich, sagt Schramm. Die große Schaufensterfront gebe ein Einblick, was die Kundschaft erwarte. Im ersten Stock des Gebäudes gibt es zusätzliche Fläche. "Augsburg ist ein guter Markt", sagt Schramm. Er baut zudem auf einen treuen Kundenstamm. Der Familienvater lebt in München: "Jetzt, da ich häufig in Augsburg bin, stelle ich fest, wie schön die Stadt ist."

Die vertraute Mannschaft arbeitet am neuen Standort

Der Franchisenehmer wechseIt. Im neuen Gebäude werde BoConept mit der vertrauten Mannschaft vertreten sein, heißt es. Es gibt drei Festangestellte und drei Teilzeitkäfte. "Wir sind froh, dass wir mit diesem Team weitermachen", sagt Schramm. 350 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Zu finden sind nach Unternehmensangaben Möbel-, Beleuchtungs- und Accessoires-Kollektionen der dänischen Marke für den Wohn-, Ess- und Schlafbereich, das Homeoffice oder den Außenbereich.

Das Möbelhaus von BoConcept am Rathausplatz wurde im Sommer geschlossen. Foto: Michael Hörmann

BoConcept wurde vor 70 Jahren gegründet. In Herning beschlossen 1952 zwei junge Tischler, Jens Ærthøj und Tage Mølholm, ein Möbelgeschäft zu eröffnen – damit war das dänische Traditionsunternehmen geboren. Seit jeher werden Designermöbel entworfen, entwickelt und produziert. Heute betreibt BoConcept insgesamt 310 Stores in 67 Ländern.

Der frühere Mieter im ehemaligen Pfisterhaus in der Grottenau, das Modehaus Laufsteg, sitzt seit einigen Wochen in der Annastraße. Das Unternehmen vergrößerte sich. Statt 350 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen mittlerweile mehr als 600 Quadratmeter zur Verfügung.