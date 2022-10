Moritzplatz zeigt sich nach mehrwöchigem Umbau in neuem Erscheinungsbild

Die Gleis- und Pflasterarbeiten am Moritzplatz sind abgeschlossen. Ab Montag, 10. Oktober, fahren auch die Buslinien 22 und 32 wieder über den Moritzplatz.

Es war die größte Sommerbaustelle in diesem Jahr in Augsburg: Am Moritzplatz wurden die Gleisanlage der Straßenbahn und das Pflaster am Moritzplatz saniert. Beginn der Arbeiten war am 30. Juli. Seit Mitte September verkehren die Straßenbahnen der Linien 1 und 2 bereits wieder über die Haltestelle Moritzplatz. In Richtung St. Ulrich wurde danach noch am Pflaster gearbeitet. Daher war der Bereich durch Zäune abgesperrt. Am Freitag wurden diese entfernt. Für Fahrgäste heißt dies, dass alle Verbindungen mit Bus und Tram wieder wie gewohnt funktionieren. Ab Montag, 10. Oktober, fahren dann auch die Buslinien 22 und 32 wieder über den Moritzplatz.

Moritzplatz-Umbau kostete etwa 3,5 Millionen Euro

Zuständig für die Arbeiten waren die Stadtwerke Augsburg. Wegen des Lärms und der Einschränkungen während der Bauzeit waren Anwohner, Geschäftsleute und Gastronomen genervt. Die Stadtwerke betonten, dass die Arbeiten nur zur Ferienzeit gemacht werden konnten. Der Zeitplan wurde eingehalten. In den mehrwöchigen Umbau investierten sie rund 3,5 Millionen Euro inklusive der Planung. Das neue Pflaster kommt bei den Menschen gut an. Das Kopfsteinpflaster wurde gegen geschnittenes Pflaster ausgetauscht. Dies macht nach Auskunft der Stadtwerke nicht nur das Begehen, sondern auch das Befahren mit Fahrrädern, Rollstühlen oder Kinderwagen einfacher.

14 Bilder Nach langer Baustelle zeigt sich der Moritzplatz mit einem neuen Gesicht Foto: Michael Hörmann

Ein weiterer Punkt: Die Fahrbahnrandstreifen zwischen Gehweg und Straßenbahnschienen wurden im Kreuzungsbereich soweit als möglich verbreitert. Außerdem wurde die vorhandene Fahrrad-Abstellanlage in der Maximilianstraße auf Höhe der Moritzkirche modernisiert und mit Fahrrad-Anlehnbügeln versehen.

