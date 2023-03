Mülltonne auf dem Schulgelände in Brand gesetzt

Eine Mitarbeiterin löscht den Brand selbstständig. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Von einem unbekannten Täter wurde bereits am Dienstag im Zeitraum zwischen 16.30 und 16.55 Uhr eine Mülltonne auf einem Schulgelände in der Neuschwansteinstraße in Brand gesetzt. Eine Mitarbeiterin stellte den Brand fest und löschte diesen selbstständig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (ziss)