Nach dem Gögginger Frühlingsfest ist vor dem Augsburger Osterplärrer

Am Sonntag endete das Gögginger Frühlingsfest. Der Augsburger Plärrer beginnt am Ostersonntag.

Plus Die Schausteller gehen davon aus, dass es beim größten schwäbischen Volksfest keine Einschränkungen mehr geben wird. Start des Augsburger Plärrers ist am Ostersonntag.

Von Michael Hörmann

Premiere geglückt: Marktkaufleute und Schausteller ziehen eine zufriedenstellende Bilanz nach Ende des Gögginger Frühlingsfests. Es ging am Sonntagabend nach insgesamt zehn Tagen zu Ende. Zwei Jahre lang hatten Besucherinnen und Besucher wegen der Corona-Pandemie auf ein solches Volksfest im Stadtgebiet warten müssen. In den Jahren 2020 und 2021 gab es zumindest einen Mini-Plärrer in den Sommermonaten. Die Erfahrungen des Frühlingsfests werden in die Vorbereitungen für den Osterplärrer einfließen. Schwabens größtes Volksfest beginnt am Ostersonntag, 17. April. Es dauert bis Sonntag, 1. Mai.

