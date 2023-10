Nach Sturmschaden: Baum in Augsburger Fußgängerzone wird nachgepflanzt

Der Blauglockenbaum Ecke Annastraße/Unter dem Bogen wurde Opfer des Sturms Ende August. Im Dezember soll Ersatz kommen.

Die Stadt Augsburg will den Blauglockenbaum, der im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone vor etwa zehn Jahren gepflanzt und Ende August vom Sturm umgeknickt wurde, zügig ersetzen. Wo früher der Stamm aus dem Pflaster ragte, wurde an der Ecke Annastraße/Unter dem Bogen der Belag provisorisch mit Asphalt verschlossen. Lieferung und Pflanzung sollen im kommenden Dezember oder Januar erfolgen.

Bäume kamen mit dem Standort nicht zurecht

Die Stadt hatte im Zuge der Innenstadtgestaltung am Königsplatz und in der Fußgängerzone eine Reihe von Bäumen neu gepflanzt. Einige, etwa am Eingang zur Bahnhofstraße oder direkt am Königsplatz vor McDonald's, mussten zwischenzeitlich nachgepflanzt werden, weil sie mit dem Standort nicht zurechtkamen. "Auch bei guter Pflege und geeignetem Pflanzsubstrat können Jungbäume durch Vandalismus, Unfälle, Stürme oder Schädlingsbefall zum Beispiel ihre Vitalität verlieren und müssen dann ausgetauscht werden", so das städtische Grünamt. Man versuche durch eine geeignete Baumartenauswahl auch im Hinblick auf den Klimawandel das Risiko des Absterbens zu verringern, könne dieses aber nicht gänzlich ausschließen. (skro)