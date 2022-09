Netzwerk gibt Hilfestellungen für junge Menschen in Lebenskrisen

Mit niederschwelligen Angeboten will ein Netzwerk jungen Menschen mit psychischen Problemen helfen. Es geht um das Thema Suizid. Wie Schulen mit eingebunden werden.

Auf dem Plakat sind für junge Menschen mit psychischen Problemen viele Anlaufstellen auf einen Blick zusammengefasst: Hilfe im Web und am Telefon, Hilfe persönlich in Augsburg, Hilfe für Schüler und akute Unterstützung. 31 Anlaufstellen hat die Arbeitsgemeinschaft Suizidprävention kontaktiert, auf dem Plakat zusammengepackt und mithilfe der Traumahilfe Netzwerk Augsburg & Schwaben verteilt. Dort ist die Nummer gegen Kummer genauso zu finden wie die Krisenseelsorge im Schulbereich oder die Anlaufstelle für Kinderschutz. Damit haben die Mitglieder ein angestrebtes Ziel realisiert und greifen weitere an: Ein Projekt, das in Sachsen bereits Anwendung findet, holen sie nach Augsburg. Der Bedarf ist da, wissen sie.

Seit über drei Jahren gibt es die Arbeitsgemeinschaft, die psychische Gesundheit und Suizid in Augsburg zum Thema machen will. Bei Jugendlichen sei Suizid die zweithäufigste Todesursache, weiß Guido Terlinden, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dennoch gebe es zu wenig niederschwellige und präventive Angebote, bemängelt er mit seinen Mitstreitern Katrin Oppelt und Dieter Lenzenhuber. Das wollen sie zum Welttag der Suizidprävention, der am 10. September ist, betonen – und sie wollen auch etwas ändern. In den vergangenen Jahren haben sie nicht nur das Plakat entwickelt und verteilt, ihr Netzwerk weiter ausgebaut und Kontakte mit dem Josefinum und Bezirkskrankenhaus Augsburg gepflegt, sondern auch Fachtage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungsstellen oder pädagogischen Fachkräften an Schulen angeboten.

Auf einem Plakat wurden viele Anlaufstellen für junge Menschen zusammengetragen. Foto: Miriam Zissler

"Fünf Mal war der regelmäßig stattfindende Fachtag, Suizidalität bei jungen Menschen – Anzeichen, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten´ ausgebucht. Es gab immer eine Warteliste", betont Katrin Oppelt. Sie berichtet über eine geplante juristische Fachtagung im kommenden Jahr, um insbesondere die immer wieder auftretenden Fragen rechtlicher Art zu beantworten. Im März 2023 wird Prof. Birgit Hoffmann, Hochschule Mannheim, in Augsburg über mögliche straf-, zivil- und arbeitsrechtliche Folgen eines Suizid(versuchs)s für Fachkräfte in psychosozialen Berufen referieren.

Netzwerk will psychische Gesundheit von jungen Menschen in Augsburg zum Thema machen

Katrin Oppelt muss den Suizid ihrer Tochter verkraften – ihr Antrieb ist es, jungen Menschen Wege aus der Krise aufzuzeigen. Dieter Lenzenhuber, der sich in der Krisenintervention engagiert, unterstützt die Anliegen der Arbeitsgemeinschaft. Er weiß, wie wichtig es ist, in der "Krise Köpfe zu kennen". Das engagierte Team holt im nächsten Schritt ein Präventionsprojekt nach Augsburg, das bereits in Dresden angewandt wird. Prof. Susanne Knappe von der Technischen Universität Dresden hat dort die Suizidprävention in weiterführenden Schulen mitentwickelt. Bei "Hey Life" werden in zwei Einheiten, die jeweils zwei Stunden dauern, die Themen Depression und Suizid enttabuisiert, der Umgang mit Krisen geschult und die Bereitschaft, nach Hilfe zu suchen, gestärkt. Es werde über die Ursachen von Stress gesprochen und interaktiv in Rollenspielen geübt, wie mit Belastungen und Notfallsituationen umgegangen werden kann.

In Kooperation mit Privatdozentin Petra Götte (Lehrstuhl Pädagogik) und Carolin Rolle (Lehrstuhl Medizindidaktik und Ausbildungsforschung) der Universität Augsburg sowie Dagmar Andree von der Gesundheitsregion Plus der Stadt Augsburg will Knappe ab dem anstehenden Wintersemester Studentinnen und Studenten in Augsburg schulen. "Die Suizidprävention soll dann in einem Pilotprojekt ab November an verschiedenen Augsburger Schulen angeboten werden", sagt Terlinden. Die Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse.

Anzahl der Suizidversuche ist in Deutschland nach dem zweiten Lockdown gestiegen

Rund 10.000 Menschen jeglichen Alters nehmen sich jedes Jahr in Deutschland das Leben. Laut Facharzt Guido Terlinden hätte nach dem ersten Lockdown in der Corona-Pandemie die Anzahl der Suizide nicht zugenommen. Zahlen nach dem zweiten Lockdown liegen jedoch noch nicht vor. "Bekannt ist aber, dass die Anzahl der Suizidversuche gestiegen ist und so bleibt abzuwarten, ob sich auch die Anzahl der Suizide erhöht hat", sagt er. Gerade auch viele junge Menschen hätten aufgrund der Einschränkungen die vergangenen Jahre belastet. Durch ihre Kontakte wüssten sie, dass die Anzahl der Akut-Aufnahmen von psychisch belasteten Personen auch in der Region zugenommen habe.

Mit ihrer Arbeit wollen die Akteure ihren Beitrag zur Hilfe leisten. Die Arbeitsgruppe Suizidprävention hat im Traumahilfe-Netzwerk Augsburg & Schwaben e. V. eine gute Anbindung und Plattform für kontinuierliche Arbeiten in den nächsten Jahren gefunden. Inzwischen zählt sie über 40 Mitglieder. Sie freuen sich über die bislang erreichten Ziele und auch über überregionales Interesse. Terlinden: "Unser Plakat wurde in der Ausstellung ,Suizid – Let´s talk about it´ im Museum für Sepulkralkultur in Kassel ausgestellt. Das war schon etwas Besonderes für uns."

