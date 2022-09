Augsburg

vor 31 Min.

Socken, Mode, Schuhe: Neue Geschäfte kommen in City-Galerie und Innenstadt

Das Modehaus Only ist in der City-Galerie umgezogen. Es hat sich vergrößert.

Plus Der Mode-Filialist Only ist umgezogen und macht Platz für Nachmieter. Die Unternehmensgruppe Tretter tauscht Filialen. Bewegung gibt es auch in der Augsburger Innenstadt.

Von Michael Hörmann

Mit 100 Fachgeschäften ist die City-Galerie das größte Einkaufscenter in Augsburg. In diesen Wochen gibt es im Center wieder einige Änderungen. So ist das Modehaus Only bereits umgezogen. Es sitzt jetzt in der ersten Etage. Die frühere Filiale im Erdgeschoss wird bald einen Nachmieter haben, sagt Centermanager Axel Haug. Bewegung gibt es auch in der Augsburger Innenstadt. In der Annastraße wird demnächst ein Geschäft eröffnet, das sich ausschließlich auf Socken konzentriert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen