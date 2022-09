Augsburg

18:00 Uhr

Neuer Radweg in der Hermanstraße startet mit Rückstau und Begeisterung

Mit dem Rad über den Königsplatz: In der Hermanstraße ist der Fahrradweg an der Kaiserhofkreuzung seit Donnerstag in Betrieb. Radler wie Susanne Rummel (vorne links) sind begeistert.

Plus Für Autos und Straßenbahnen geht es zeitweise zäh voran, die Fahrradfahrer sind hingegen begeistert. In frühestens drei Monaten wird entschieden, wie es weitergeht.

Es geht nur um eine Strecke von etwa 100 Metern, aber sie sind das bisher wohl heikelste Radwegestück, das die Stadt im laufenden Ausbauprogramm für Radwege angepackt hat: Die probeweise Fahrradspur in der Hermanstraße direkt vor dem Königsplatz kann seit Donnerstag von Radlern und Radlerinnen genutzt werden, nachdem ein Radweg dort jahrzehntelang als unmöglich galt und zuletzt jahrelang diskutiert wurde. Zum Beginn kam es allerdings erwartungsgemäß zu Rückstaus, weil eine Autospur weggefallen ist. Am Donnerstagmorgen floss der Autoverkehr auf der Hauptverkehrsstraße ab der Gögginger Brücke zeitweise zäh, sodass auch immer wieder Straßenbahnen aus Göggingen kurzzeitig standen. Zum Dauerstau kam es aber nicht, weil der Verkehr bei grünen Ampelphasen am Königsplatz immer wieder abfließen konnte.

