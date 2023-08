Neuer Standort steht fest: Rockfabrik eröffnet im September wieder

Die Augsburger Rockfabrik war über Jahrzehnte in der Riedingerstraße beheimatet. Aus Sicherheitsmängeln musste sie schließen. Nun ist ein neuer Standort gefunden.

Das endgültige Aus ist abgewendet, die Augsburger Rockfabrik hat einen neuen Standort: Ab September geht die Party an einem Ort weiter, der vielen Augsburger Partygängern gut bekannt sein dürfte.

Geschäftsführer Markus Höltl gab am Freitagnachmittag bekannt, dass die Rockfabrik künftig in der Piccardstraße 6 a zuhause sein wird - dort, wo in den 90ern der legendäre "Pleasure Dome" und zuletzt der "Cube Club" von Leo Dietz beheimatet waren. "Das unvergleichliche Erlebnis, das dieser Ort über 37 Jahre geboten hat, wird ab September wie ein Phönix aus der Asche in neuem Glanz erstrahlen", verspricht Höltl. Vorteile gäbe es am neuen Standort nahe der Augsburger Messe einige: keine Anwohner, da die Räume nicht in einem Wohngebiet liegen, ein "großzügiger Parkplatz", zwei getrennte Floors, die durch separate Eingänge eigenständig oder gemeinsam bespielt werden können.

Früher "Pleasure Dome" und "Cube Club": Die Rofa zieht in die Nähe der Augsburger Messe

Auch wie die Rockfabrik aussehen wird, verrät Höltl bereits: "Der Mainfloor ist komplett in Schwarz gehalten und überzeugt mit einer hochwertigen Sound- & Lichtanlage. Der 2nd Floor ist undergroundig mit Rockabilly- und Retro-Flair." Neu hinzu kommen eine überdachte Raucherterrasse und ein Außenbereich, in dem es auch Biergartenbetrieb geben soll. Die musikalische Ausrichtung der neuen "Rofa" soll weiterhin bunt gemischt sein.

28 Bilder Legende am Ende: Ein letzter Rundgang durch die Augsburger Rockfabrik Foto: Silvio Wyszengrad

Das erste Event in der neuen Rockfabrik findet am Freitag, 8. September statt. Den Auftakt macht das altbewährte Freitags-Programm mit Alternative Rock, Punk und Metal. Abgerundet wird dies auf dem zweiten Floor mit Livemusik der Augsburger Lokalhelden „Label Z“ und „Grumpy Old Men“. Die Lovepop bestimmt den zweiten Tag am 9. September. Im zweiten Floor wird es an diesem Abend elektronisch mit den befreundeten Technocrews von „Charlie & die Ravefabrik“ & „Simon Says“.

Wie berichtet, hatte die Rockfabrik aufgrund von Sicherheitsmängeln in der Riedingerstraße schließen müssen. Der Betrieb war im Juni mit sofortiger Wirkung eingestellt worden. Schon damals hatte Höltl den neuen Standort offenbar im Blick. (AZ)

Lesen Sie dazu auch