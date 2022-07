Nur jeder zehnte Haushalt erschlossen: So geht der Glasfaser-Ausbau voran

Plus In Augsburg sind mehrere Unternehmen dabei, Haushalte und Unternehmen ans Glasfasernetz anzuschließen. Doch bis die ganze Stadt versorgt ist, wird es wohl dauern.

Ein schneller Internetanschluss steht sowohl bei Privatleuten als auch Unternehmen oft ganz weit vorne auf der Wunschliste. Derzeit sieht man im Stadtgebiet an vielen Stellen Anzeigen der Telekom mit Werbung für ihren Glasfaserausbau hängen. Glasfaser ist die derzeit schnellste Technologie und soll nach Willen der Stadt irgendwann in jedem Haushalt verfügbar sein. Doch bislang schaut es mit den schnellen Anschlüssen noch mager aus. Gerade einmal elf Prozent der Haushalte verfügen bislang über einen Glasfaseranschluss direkt im Haus, heißt es aus dem Wirtschaftsreferat.