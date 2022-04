Augsburg

06:45 Uhr

OB Eva Weber will beim Klimaschutz in Augsburg einen Weg der Mitte gehen

Plus Je konkreter Stadtratsbeschlüsse zum CO2-Sparen werden, desto mehr Kritik gibt es. Augsburgs OB Eva Weber (CSU) will entschlossen handeln, warnt aber vor "Ideologie".

Von Stefan Krog

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hat im Zuge der konkreter werdenden Beschlüsse des Stadtrats zum Klimaschutz ihren grundsätzlichen Standpunkt bekräftigt, dass sie das Thema entschlossen vorantreiben wolle, gleichzeitig aber auch andere Probleme im Auge behalten müsse. Zuletzt beschloss der Stadtrat eine Solarpflicht in Neubaugebieten, auch wenn die stadteigene Wohnbaugruppe gewisse Probleme darin sieht. Auch in Webers eigener Partei gibt es nicht nur Beifall dafür. Sie sei neulich auch von Mitgliedern der Jungen Union mit der Frage konfrontiert worden, ob solche Maßnahmen nicht eine Verteuerung des Wohnungsbaus zur Folge haben würden, so Weber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

